शिमला: विनय कुमार बोले- भाजपा की उल्टी गिनती शुरू, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटना पड़ेगा

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने नई दिल्ली में हुए प्रदर्शन को ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि देश में अब भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मिलीभगत से देश के संविधान और लोकतंत्र को कमजोर किया है। ऐसे में ज्ञानेश कुमार को अपने पद से हटना ही पड़ेगा। विनय सोमवार को नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।

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विनय कुमार ने कहा कि हिमाचल के हजारों कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में भाग लेकर साबित कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा की वोट चोरी की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा के कथित वोट चोरी के प्रयासों को अब सफल नहीं होने दिया जाएगा। नई दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के दौरान विनय कुमार ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन में पहुंचने के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी को एकजुट होकर आगे आना होगा। साथ ही राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने के लिए पूरी ताकत से काम करना होगा।