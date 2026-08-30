Una News: बाथड़ी के युवक की गढ़शंकर में मौत

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जानकारी के अनुसार मोहित कुमार पुत्र रणधीर सिंह, निवासी वार्ड-2, बाथड़ी, बचपन से अपनी नानी के घर गढ़शंकर में रह रहा था। उसके माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। बाथड़ी में उसकी पैतृक जमीन होने के कारण वह कुछ माह पहले गांव आया था और यहां अपना मकान बनाने की तैयारी कर रहा था। शनिवार को परिजनों और स्थानीय लोगों को सूचना मिली कि मोहित कुमार की गढ़शंकर में मौत हो गई है। सूत्रों के अनुसार, उसकी मौत की परिस्थितियों को देखते हुए हत्या की आशंका से भी इन्कार नहीं किया जा रहा है। हालांकि, पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा।पुलिस अधीक्षक ऊना सचिन हिरेमठ ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच पंजाब पुलिस की स्थानीय टीम कर रही है। जांच के बाद ही मौत के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।