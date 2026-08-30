फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Do not give credence to rumors; prevention is the best protection against swine flu.

Una News: अफवाहों में न आएं, स्वाइन फ्लू से बचाव ही सुरक्षा

Mon, 31 Aug 2026 11:27 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Mon, 31 Aug 2026 11:27 AM IST
विज्ञापन
Do not give credence to rumors; prevention is the best protection against swine flu.
ऊना। जिले में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने के बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वैक्सीन शॉट संबंधी संदेशों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।
विज्ञापन

कई लोग स्वास्थ्य संस्थानों में फोन कर जानकारी ले रहे हैं कि क्या स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई विशेष वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई विशेष वैक्सीन शॉट संबंधी सूचना जारी नहीं की गई है।
लोगों से अपुष्ट संदेशों पर भरोसा न करने और किसी भी स्वास्थ्य संबंधी निर्णय से पहले चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऊना डॉ. एसके वर्मा ने कहा कि स्वाइन फ्लू को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है लेकिन इसके लक्षणों को नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए।
विज्ञापन

स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर रखे हुए है और आवश्यकतानुसार संदिग्ध मरीजों की जांच व उपचार की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की प्रमाणिक जानकारी पर भरोसा करना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

लक्षण दिखें तो खुद दवा लेने के बजाय तुरंत चिकित्सक से करें संपर्क
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाला संक्रमण है। इसके प्रमुख लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, सिरदर्द, शरीर में दर्द और कमजोरी शामिल हैं। कुछ मामलों में संक्रमण गंभीर होने पर सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर खुद से दवा लेने के बजाय चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed