Una News: सिटी में आज

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बैठक - शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स क्लब पंडोगा की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे पंचायत कार्यालय पंडोगा निचला में होगी।

प्रतियोगिता - अंडर-19 छात्राओं की खेल प्रतियोगिता के मुकाबले वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय संतोषगढ़ में सुबह 9 बजे से खेले जाएंगे।

कथा - हरोली उपमंडल के अपर भदसाली शिव मंदिर में भागवत कथा सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी। कथा वाचक अयोध्या महाराज कथा सुनाएंगे।

पीटीए - अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय महाविद्यालय बंगाणा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पूर्वाह्न 11 बजे पीटीए कार्यकारिणी के गठन के लिए बैठक होगी।