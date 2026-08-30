Una News: ऊना में बस स्टैंड पर भीड़, 30 अतिरिक्त बसें चलाकर भेजे नौकरीपेशा और विद्यार्थी

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यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के ऊना डिपो के प्रबंधन ने 30 अतिरिक्त बसें चलाकर राहत दी। इसके बावजूद शाम 5 बजे तक बस स्टैंड में यात्रियों की आवाजाही बनी रही।बद्दी-नालागढ़ रूट पर नौकरीपेशा यात्रियों का दबाव अधिक रहा। वहीं, चंडीगढ़ जाने वाली बसों में कर्मचारियों के साथ विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में नजर आए। बस के पहुंचते ही यात्री सवार होने के लिए उमड़ते रहे। एक बस के रवाना होते ही अगली बस के इंतजार में यात्रियों की कतार लग जाती।यात्रियों की भीड़ को देखते हुए निगम ने 15-15 अतिरिक्त बसें बद्दी-नालागढ़ और चंडीगढ़ रूट पर भेजीं। लंबे रूट की नियमित बसों में सीटें पहले से भरी होने के कारण ऊना से सवार होने वाले कई यात्रियों को सीट नहीं मिल पाई।रविवार को यात्रियों की भीड़ सामान्य दिनों के मुकाबले काफी अधिक रही। सुबह 10:30 बजे से अतिरिक्त बसें भेजना शुरू कर दिया गया। बद्दी-नालागढ़ और चंडीगढ़ के लिए 15-15 अतिरिक्त बसें चलाकर यात्रियों को राहत दी गई।राजेश जोशी, कार्यकारी उपमंडलीय प्रबंधक, एचआरटीसी ऊना