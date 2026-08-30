Una News: सुबह छाए हल्के बादल, दोपहर में खिली धूप ने बढ़ाई उमस

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सुबह हल्के बादल छाए रहने से मौसम कुछ राहत भरा रहा लेकिन दोपहर में धूप निकलने के साथ तापमान में बढ़ोतरी महसूस हुई। दिनभर मौसम में नमी बनी रहने से उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ाई।मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में ऊना जिले के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना है। बारिश होने की स्थिति में तापमान में कुछ गिरावट आने के साथ लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है। मौसम में बदलाव का असर कृषि कार्यों पर भी पड़ सकता है।मौसम विभाग ऊना के समन्वयक विनोद कुमार ने लोगों को आगामी दिनों में मौसम के उतार-चढ़ाव को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है। किसानों को भी बारिश की संभावना को ध्यान में रखते हुए खेतों में आवश्यक कृषि कार्य करने की सलाह दी गई है। संवाद