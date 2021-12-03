Una News: सीएचसी थानाकलां में मिलेंगी ईएनटी विशेषज्ञ की सेवाएं

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बंगाणा (ऊना)। उपमंडल बंगाणा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) थानाकलां में एमडी (ईएनटी) विशेषज्ञ के पद पर डॉ. अजय जसवाल की नियुक्ति होने पर क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। डॉ. अजय जसवाल की नियुक्ति से अब कान, नाक और गले से संबंधित बीमारियों के उपचार के लिए मरीजों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। इससे पहले स्थानीय लोगों को इन बीमारियों के उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना का रुख करना पड़ता था लेकिन अब स्थानीय स्तर पर ही बेहतर उपचार सुविधा उपलब्ध होगी। इससे स्थानीय लोगों के धन और समय की बचत होगी। स्थानीय लोगों में चैन सिंह, मलूको देवी, सोनिया, जतिंद्र सहित अन्य ने इस नियुक्ति का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने डॉ. अजय जसवाल को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं।