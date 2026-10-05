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Una News: स्वयंसेवियों को नशे के दुष्प्रभाव बताए

Mon, 05 Oct 2026 05:57 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Mon, 05 Oct 2026 05:57 PM IST
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Volunteers were informed about the adverse effects of substance abuse.
नारी (ऊना)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टकोली में चल रहे एनएसएस शिविर के दूसरे दिन स्वयंसेवियों को नशे के दुष्प्रभावों पर जागरूक किया। सेवानिवृत्त प्रवक्ता सतीश शर्मा ने सर्वप्रथम स्वयंसेवियों को राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) का इतिहास बताया। इसके पश्चात नशे से होने वाले दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों विद्यार्थियों को बुरी संगत से बचने की सलाह दी। साथ ही अभिभावकों से अपने बच्चों की गतिविधियों को लेकर सचेत रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशा करने वाले व्यक्ति की आखिरी स्टेज डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन के बाद नशा करने वाला आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगता है। युवाओं को इस स्थिति से बचाने के लिए समाज के हर प्राणी का कर्तव्य है कि नशे का कारोबार करने वालों पर कोई ढील न बरतें।
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