Una News: अमित सैनी बने लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल महासंघ ऊना के प्रधान

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बैठक के दौरान संगठन को मजबूत करने और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। महासंघ के प्रधान पद के रिक्त होने के चलते अमित कुमार सैनी को पहले मनोनीत किया गया। इसके बाद उपस्थित कर्मचारियों की सर्वसम्मति से अमित कुमार सैनी को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल महासंघ जिला ऊना का प्रधान नियुक्त किया।बैठक में संगठन के दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने के साथ कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और संगठनात्मक गतिविधियों पर भी चर्चा की गई। नवनियुक्त प्रधान अमित कुमार सैनी ने संगठन को मजबूत करने तथा कर्मचारियों की समस्याओं को उचित मंच पर उठाकर उनके समाधान के लिए प्रयास करने की बात कही।बैठक में तारा सिंह, अधीक्षक ग्रेड-एक, पुष्प राज, अधीक्षक ग्रेड-दो, प्रेम चंद, सोहन लाल, ईश्वर सिंह, सुरिंद्र कुमार, अमित कुमार सैनी, मुमेर सिंह, बलबीर सिंह, दीपक कुमार, रवि कुमार, राम दयाल, कमल और बनदेव राज, वरिष्ठ सहायक तथा मान सिंह उपस्थित रहे।