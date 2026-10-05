Una News: खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया

विज्ञापन

बंगाणा (ऊना)। निजी स्कूल एसोसिएशन की बैठक सोमवार को बंगाणा में आयोजित की गई। बैठक में एसोसिएशन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के साथ विद्यार्थियों के लिए खेल प्रतियोगिता आयोजित करवाने का निर्णय लिया गया। बैठक में पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने निजी स्कूलों में शिक्षा के साथ-साथ खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। निर्णय लिया गया कि विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच प्रदान करने के लिए एसोसिएशन के स्तर पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में विभिन्न निजी स्कूलों के विद्यार्थी भाग लेंगे। बैठक में लखनपाल शर्मा, नरेश कुमार, नितिन और विनोद कुमार सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। प्रतियोगिता की तिथि, स्थान और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर आगामी बैठक में विस्तृत रूपरेखा तय की जाएगी।