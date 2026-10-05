Una News: व्यक्ति पर हमले के मामले में तीन आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे

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पुलिस के अनुसार, पहले गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों से पुलिस रिमांड के दौरान गहन पूछताछ की गई। इस दौरान पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद करने के साथ कई अहम और पुख्ता साक्ष्य जुटाए हैं। अब जांच टीम इन साक्ष्यों के आधार पर हमले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। गौरतलब है कि 28 सितंबर की रात करीब 9:30 से 10 बजे के बीच अकरोट निवासी भागवत कुमार दुकान बंद करने के बाद अपने भांजे के साथ स्कूटी पर घर लौट रहा था। बेहड़ जसवां पंचायत के रिग चौक के समीप कार सवार चार-पांच लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया था। आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने तलवारों, लाठियों से उन पर हमला कर दिया। शोर-शराबा होने पर आरोपी मौके से भाग गए। विज्ञापन

डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने बताया कि तीन आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रिमांड के दौरान पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद किए और कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं। वारदात में शामिल एक अन्य युवक को भी हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। उससे पूछताछ जारी है। पुलिस के अनुसार, पहले गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों से पुलिस रिमांड के दौरान गहन पूछताछ की गई। इस दौरान पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद करने के साथ कई अहम और पुख्ता साक्ष्य जुटाए हैं। अब जांच टीम इन साक्ष्यों के आधार पर हमले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। गौरतलब है कि 28 सितंबर की रात करीब 9:30 से 10 बजे के बीच अकरोट निवासी भागवत कुमार दुकान बंद करने के बाद अपने भांजे के साथ स्कूटी पर घर लौट रहा था। बेहड़ जसवां पंचायत के रिग चौक के समीप कार सवार चार-पांच लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया था। आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने तलवारों, लाठियों से उन पर हमला कर दिया। शोर-शराबा होने पर आरोपी मौके से भाग गए।डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने बताया कि तीन आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रिमांड के दौरान पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद किए और कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं। वारदात में शामिल एक अन्य युवक को भी हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। उससे पूछताछ जारी है।

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बड़ूही (ऊना)। थाना अंब के तहत बेहड़ जसवां के रिग चौक के समीप दुकान बंद कर स्कूटी से घर लौट रहे व्यक्ति पर तलवारों, हॉकियों और लाठियों से किए गए हमले के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मामले में पहले गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों को सोमवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं, पुलिस ने वारदात में शामिल एक अन्य युवक को रविवार रात हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया जहां से उसे तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अभी तक दो और युवकों की तलाश जारी है