Una News: सभी जिला मुख्यालयों पर परीक्षा केंद्र स्थापित करने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Fri, 18 Sep 2026 12:06 AM IST
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गगरेट/ दौलतपुर चौक (ऊना)। प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ के प्रांतीय मुख्य मीडिया सचिव राजन शर्मा ने प्रदेश सरकार से नवंबर में होने वाली विभागीय परीक्षाओं से पहले सभी जिला मुख्यालयों पर परीक्षा केंद्र स्थापित करने की मांग उठाई है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में विभागीय परीक्षा केंद्र केवल शिमला और धर्मशाला में होने के कारण प्रदेशभर के कर्मचारियों को परीक्षा देने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। राजन शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों को प्रधानाचार्य समेत विभिन्न पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है।
ऐसे में कर्मचारियों को शिमला या धर्मशाला पहुंचने में समय और धन दोनों खर्च करने पड़ते हैं। दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले कर्मचारियों के लिए यह परेशानी और बढ़ जाती है।
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उन्होंने कहा कि वर्तमान में विभागीय परीक्षा केंद्र केवल शिमला और धर्मशाला में होने के कारण प्रदेशभर के कर्मचारियों को परीक्षा देने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। राजन शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों को प्रधानाचार्य समेत विभिन्न पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है।
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ऐसे में कर्मचारियों को शिमला या धर्मशाला पहुंचने में समय और धन दोनों खर्च करने पड़ते हैं। दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले कर्मचारियों के लिए यह परेशानी और बढ़ जाती है।
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