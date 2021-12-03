Una News: चौकीदार को देख बैग छोड़ भागा संदिग्ध, नकदी बरामद

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व्यापार मंडल जवाहर मार्केट के अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद राजेश आंगरा ने बताया कि बाजार के चौकीदार ने रात करीब तीन बजे एक व्यक्ति को कंधे पर बैग लेकर पैदल जाते देखा। शक होने पर चौकीदार ने उन्हें फोन कर इसकी जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने घर से बाहर आकर व्यक्ति को ललकारा। चौकीदार और पार्षद को देखकर व्यक्ति बैग छोड़कर अंधेरे में भाग गया। सूचना मिलने पर नंगल पुलिस मौके पर पहुंची और एएसआई प्रतीम सिंह ने बैग को कब्जे में ले लिया। राजेश आंगरा ने आशंका जताई कि नकदी किसी धार्मिक स्थल के गल्ले से चोरी की गई हो सकती है। बैग से कुछ ऐसे औजार भी मिले हैं, जिनका इस्तेमाल गल्ला तोड़ने में किया जा सकता है। थाना प्रभारी नंगल इंस्पेक्टर दानिशवीर सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

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नंगल। जवाहर मार्केट में देर रात कंधे पर बैग लेकर जा रहे एक संदिग्ध व्यक्ति ने चौकीदार के टोकने पर बैग वहीं छोड़ दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। बैग की जांच करने पर उसमें 24,995 रुपये की नकदी और कुछ औजार मिले हैं। नंगल पुलिस ने बैग कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।