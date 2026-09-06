Una News: विधायक ने पंचायतों के लोगों से किया सीधा संवाद

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बीडीओ रमनवीर ने कार्यक्रम में उपस्थित स्थानीय लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही, उन्होंने बताया कि बीपीएल श्रेणी में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा मानदंड निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने बीपीएल में शामिल होने की अंतिम तिथि अब 20 सितंबर तक बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 9वें और अंतिम चरण के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार पात्र परिवारों को बीपीएल श्रेणी में शामिल किया जाएगा।

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ऊना। प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं का समाधान उनके घर-द्वार तक पहुंचकर प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कर रही है। यह बात कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा ने अपर बसाल में आठ पंचायतों (अपर बसाल, लोअर बसाल, ठाकुरद्वारा, तियुड़ी, पनोह, बडूही, बदोली और बड़साला) के लिए आयोजित हुए जन संवाद कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि जन संवाद का मुख्य मकसद अति निर्धन (बीपीएल) परिवारों तक सरकारी योजनाओं का प्रभावी लाभ पहुंचाना और उनकी वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर विकास की योजनाएं तैयार करना है। इस अवसर पर विधायक ने अपर बसाल में खेल मैदान के निर्माण के लिए दो लाख रुपये देने की घोषणा की।