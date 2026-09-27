Una News: बीहड़ू-लठियाणी जंगल में अवैध खैर कटान, दो ठेकेदारों पर एफआईआर

विज्ञापन

थानाकलां (ऊना)। निर्माणाधीन बीहड़ू-लठियाणी सड़क के साथ लगते जंगल में अवैध खैर कटान का मामला सामने आया है। पुलिस थाना बंगाणा में दो नामजद ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस को दी शिकायत में वन परिक्षेत्र अधिकारी रामगढ़ (खुरवाई) संदीप कुमार ने बताया कि निर्माणाधीन बीहड़ू-लठियाणी सड़क के साथ लगते जंगल का निरीक्षण करने के लिए कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने मौके का निरीक्षण किया तो जंगल में करीब 30-31 स्थानों पर पेड़ों के जड़ सहित उखड़े होने तथा जड़ पटान के गड्ढे पाए गए। शिकायत में बताया गया है कि बीहड़ू-लठियाणी सड़क निर्माण के लिए पेड़ों के कटान का लॉट वन निगम द्वारा निजी ठेकेदार अशरफ मोहम्मद निवासी बसुनी, अंब तथा तुफैल मोहम्मद निवासी आदर्श नगर अंब को दिया गया था। दोनों ठेकेदारों द्वारा संबंधित क्षेत्र में पेड़ों के कटान का कार्य किया जा रहा था। हालांकि, मौके पर पाए गए सभी पेड़ों का कटान निर्धारित अनुमति के तहत हुआ है या नियमों के विपरीत इसका पता पुलिस और वन विभाग की जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा। एसपी ऊना सचिन हिरेमठ ने मामले बताया कि पुलिस मामले में वन विभाग के रिकॉर्ड, पेड़ों के कटान की अनुमति, संबंधित लॉट और मौके पर मिले जड़ पटान के गड्ढों की जांच कर रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।