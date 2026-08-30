Una News: रविकांत बस्सी बने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ऊना के कार्यकारी अध्यक्ष

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जारी अधिसूचना के अनुसार रविकांत बस्सी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। नई कार्यकारिणी में राम बहादुर, पंकज वशिष्ठ, विवेक ठाकुर, गौरव कपिला, रोहन द्विवेदी और राहुल मनन को उपाध्यक्ष, समीर गौतम, मनदीप़, शिव शंकर, अमरीक सिंह और रविश ठाकुर को महासचिव बनाया गया है।अभिनव कुमार और भूपिंदर सिंह को प्रवक्ता, राज भारद्वाज को कोषाध्यक्ष, सचिव पद पर भी पार्टी ने अमर सिंह, अवतार सिंह, रविंदर सिंह, मंजू सैनी, पंकज राणा, हरमेश, रविंदर कुमार, रवि चौधरी, राज कुमार, जसवीर सिंह, राम कुमार, सुरजीत कुमार, प्रदीप कुमार, ममता रानी और जसवंत राय को सचिव बनाया गया है।शान ओहरी को मीडिया की जिम्मेदारी दी गई। 21 सदस्यीय मेंबर एग्जीक्यूटिव में रेखा, मुनीष, दिनेश रायजादा, मलकीत मानक, अश्वनी पुरी, हरजीत कौर, महेश कुमार, हरि कृष्ण, राज कुमार खट्टा, रणवीर सिंह, गुरदीप सिंह, प्रदीप भारद्वाज, पंकज चौधरी, शेखर, सुलाखान, वरिंदर पाल सिंह, तरुण प्रभाकर, लविश कपिला, विनोद कुमार, निखिल सहोड़ और बलजीत कौर को शामिल किया गया है।ऊना सदर के पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने नई कार्यकारिणी के गठन पर सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने संगठन में मेहनती, सक्रिय और जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां देकर संगठन को नई मजबूती देने का प्रयास किया है।