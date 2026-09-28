Una News: निजी कंपनी ने 15 दिव्यांग युवाओं को किया शॉर्टलिस्ट

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जिला ऊना, कांगड़ा, मंडी और आसपास के क्षेत्रों से कुल 60 दिव्यांग उम्मीदवारों ने इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया। विभिन्न श्रेणियों की दिव्यांगता के बावजूद इन युवाओं ने अपने कौशल और आत्मविश्वास का प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं को प्रभावित किया।निजी कंपनी कपूरथला के एचआर विभाग के आशीष कुमार शर्मा एवं गौरव कुमार ने भर्ती प्रक्रिया का संचालन किया। कंपनी की जरूरतों और उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर कुल 15 दिव्यांग युवाओं को शॉर्टलिस्ट किया गया।इन चयनित उम्मीदवारों को अब कपूरथला स्थित निजी कंपनी में सेवाएं देने का अवसर प्राप्त होगा। इस प्रक्रिया में केंद्र से उपेंद्र सिंह, संजीव कुमार, नीलम कुमारी, नरेश कुमार, कुलदीप सिंह, हरदीप सिंह, राज कुमार आदि ने भूमिका निभाई।