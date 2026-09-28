Una News: भटोली कॉलेज में विद्यार्थियों को दिया रोजगारपरक प्रशिक्षण

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उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में शैक्षणिक योग्यता के साथ व्यावहारिक कौशल का होना भी रोजगार के लिए महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को अल्पावधि व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के साथ रोजगार और स्वरोजगार के विभिन्न अवसरों के बारे में विस्तार से बताया गया। इस दौरान ब्यूटी थेरेपिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, कस्टमर सर्विस एसोसिएट, सहायक इलेक्ट्रीशियन और जनरल ड्यूटी असिस्टेंट सहित कई प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की जानकारी दी गई।कार्यक्रम में कंप्यूटर प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता, व्यक्तित्व विकास, व्यावहारिक प्रशिक्षण, करियर काउंसलिंग, सुरक्षा प्रशिक्षण, उद्योग विशेषज्ञों के व्याख्यान और औद्योगिक भ्रमण जैसी गतिविधियों के महत्व पर भी चर्चा की गई। विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़े सवाल पूछे तथा विशेषज्ञों से जानकारी हासिल की। इस अवसर पर डॉ. अतुल कुमार, डॉ. ज्योति, डॉ. पूनम, प्रो. अरविंद राणा और अरविंद कुमार सहित कॉलेज स्टाफ मौजूद रहा।