Una News: स्कूल-कॉलेजों के पास नशे और सड़क सुरक्षा पर कसेगा शिकंजा

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एडीसी ने ड्रग इंस्पेक्टर, पुलिस और संबंधित विभागों को मेडिकल स्टोर व केमिस्ट दुकानों के नियमित और औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। दुकानों में दवाओं की बिक्री, स्टॉक और रिकॉर्ड की जांच करने तथा अनियमितता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई करने निर्देश दिए।स्कूल-अस्पतालों के आसपास सुरक्षा इंतजाम होंगे मजबूत सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में मुख्य मार्गों पर स्थित स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए। संवेदनशील स्थानों को चिह्नित कर वहां संकेतक, यातायात प्रबंधन और अन्य जरूरी इंतजाम करने को कहा गया।शैक्षणिक संस्थानों के बाहर अनावश्यक रूप से खड़े रहने या बार-बार घूमने वाले वाहनों पर नजर रखने के लिए पुलिस को नियमित गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए।प्रमुख बाजारों में नो-पार्किंग और नो-वेंडिंग जोन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एसडीएम, पुलिस, राष्ट्रीय राजमार्ग और नगर निकाय के अधिकारियों को निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया।