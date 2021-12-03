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रात के समय गड्ढों का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं, बारिश और खराब मौसम के दौरान सड़क की स्थिति और अधिक परेशानी पैदा कर सकती है। यह मार्ग स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही का महत्वपूर्ण साधन है, ऐसे में इसकी बदहाली का खामियाजा प्रतिदिन सफर करने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है।नलूट-पंसाई सड़क की हालत लंबे समय से खराब बनी हुई है। जगह-जगह गड्ढे होने से स्थानीय निवासियों के साथ इस मार्ग से गुजरने वाले अन्य वाहन चालकों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। विभाग से मांग है कि सड़क की जल्द मरम्मत की जाए।-राजेंद्र कुमार, चमयाड़ी निवासीसड़क की बदहाली पर चिंता का विषय है। लोक निर्माण विभाग शीघ्र उचित कदम उठाए। सड़क की खराब हालत के कारण लोगों को हर दिन परेशानी झेलनी पड़ रही है।-बहादुर सिंह, चपलाह निवासीलोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता सुरेश कुमार ने कहा कि नलूट-पंसाई सड़क की खस्ता हालत का मामला उनके ध्यान में आया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही सड़क की दशा में सुधार किया जाएगा।