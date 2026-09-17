फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Only 10 youths turned up for 70 supervisor and security guard positions; three were selected.

Una News: सुपरवाइजर और सुरक्षा गार्ड के 70 पदों के लिए पहुंचे मात्र 10 युवा, तीन का चयन

Thu, 17 Sep 2026 11:58 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Thu, 17 Sep 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
Only 10 youths turned up for 70 supervisor and security guard positions; three were selected.
पंडोगा (ऊना)। समय सुबह 10:30 बजे, स्थान : रोजगार उप कार्यालय हरोली। सुपरवाइजर और सुरक्षा गार्ड पदों के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया गया। साक्षात्कार के दौरान कार्यालय परिसर के बाहर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था जबकि कार्यालय के अंदर अधिकारी व कर्मचारी अपने-अपने कार्य में व्यस्त दिखे। थोड़ी देर बाद साक्षात्कार लेने आए अधिकारी उम्मीदवारों के आने का इंतजार करने लगे। साढ़े दस बजे साक्षात्कार कक्ष के बाहर युवक पहुंचने शुरू हो गए। इसके बाद उम्मीदवारों को एक-एक करके साक्षात्कार के लिए अंदर बुलाया गया। करीब 11 बजे बाहर बैठे हुए युवक अपनी-अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे जबकि एक उम्मीदवार का साक्षात्कार लिया जा रहा था। इस दौरान सिस इंडिया लिमिटेड के भर्ती अधिकारी आवेदकों के दस्तावेजों की जांच कर रहे थे। जांच के उपरांत आवेदकों की लंबाई और वजन को भी नोट किया जा रहा था। दोपहर एक बजे तक चले इस साक्षात्कार में कुल 10 उम्मीदवार ही पहुंचे, जिनमें से कुछ उम्मीदवार अनपेड और अयोग्य घोषित किए गए। कुछ औसतन निकले, कुछ की लंबाई और वजन कम थे। उल्लेखनीय है कि हरोली क्षेत्र के लिए 70 सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर की भर्ती का लक्ष्य निर्धारित किया गया था लेकिन साक्षात्कार समाप्त होने तक केवल 10 ही उम्मीदवार पहुंचे, जिनमें से तीन का चयन सुरक्षा गार्ड पद के लिए किया गया।
विज्ञापन

जिला रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा ने बताया कि हरोली उप रोजगार कार्यालय में साक्षात्कार आयोजित किया गया, जिसमें तीन युवाओं का चयन हुआ। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वह अधिक से अधिक संख्या में ऐसे साक्षात्कारों का लाभ उठाएं।
विज्ञापन


युवाओं में साक्षात्कार के लिए बहुत ही कम जोश देखने को मिला। मैं साक्षात्कार के लिए पहुंचा था और मेरा चयन सुरक्षा गार्ड पद के लिए हो गया है। युवाओं को रोजगार मेलों और साक्षात्कार में बढ़चढ़ कर भाग लेना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

-विजय कुमार, सिंगा
-----------------
सरकार और विभाग की ओर से रोजगार उपलब्ध करवाने का यह अच्छा प्रयास है। हालांकि साक्षात्कार में युवाओं की संख्या काफी कम रही। यदि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं तो उन्हें आगे जाकर इनका लाभ उठाना चाहिए।
-आदित्य कुमार, सलोह
...............
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed