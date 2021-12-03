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Una News: दो दिन से लापता विद्यार्थियों का नहीं लगा सुराग, परिजनों की बढ़ी चिंता

Thu, 17 Sep 2026 12:24 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Thu, 17 Sep 2026 12:24 AM IST
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No trace found of students missing for two days; families' anxiety mounts.
थानाकलां (ऊना)। छपरोह स्कूल से लापता हुए छठी कक्षा के छात्र अंकुश कुमार और सातवीं कक्षा की छात्रा मोनिका का दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लग पाया। दोनों बच्चों के अचानक लापता होने से परिजन बेहद चिंतित हैं। वहीं पुलिस ने तलाश तेज करते हुए थानाकलां बाजार और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।
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पुलिस जांच में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई कि दोनों बच्चे थानाकलां से एक निजी बस में सवार होकर ऊना की ओर गए। इस जानकारी के बाद पुलिस ने ऊना रूट पर जांच का दायरा बढ़ा दिया है। बस के रूट, संभावित ठहराव और बच्चों के आगे जाने की दिशा से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजय राणा ने बताया कि दोनों बच्चों की तलाश लगातार जारी है। पुलिस को दोनों के निजी बस से ऊना की ओर जाने की जानकारी मिली है और इसी दिशा में जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज, बस रूट और अन्य माध्यमों से बच्चों का पता लगाने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।
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