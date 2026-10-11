फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Mafia running rampant; Khair wood being felled in the forests.

Una News: माफिया बेलगाम, जंगलों में कट रही खैर की लकड़ी

Sun, 11 Oct 2026 02:00 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sun, 11 Oct 2026 02:00 AM IST
विज्ञापन
Mafia running rampant; Khair wood being felled in the forests.
बड़ूही (ऊना)। जिला ऊना में वन संपदा पर वन माफिया की नजरें लगातार गड़ी हुई हैं। जंगलों में खैर के पेड़ों की अवैध कटाई के मामले सामने आने के बावजूद इस पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है।
विज्ञापन

रामगढ़ वन रेंज में पिछले एक माह के दौरान तीन बड़े मामले सामने आने से वन विभाग की गश्त और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं, गगरेट और नैहरियां क्षेत्रों में भी इसी अवधि में लकड़ी से लदी गाड़ियों को पकड़े जाने के नौ मामले सामने आने की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जंगलों की रखवाली का जिम्मा संभालने वाले विभाग की निगरानी के बीच वन संपदा को नुकसान कैसे पहुंच रहा है।
विज्ञापन

रामगढ़ रेंज की अमरोह बीट में कुछ दिन पहले सड़क किनारे और जंगल के भीतर खैर के पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया था। आरोप है कि वनकाटू लाखों रुपये की वन संपदा काटकर ले गए लेकिन अभी तक इस मामले में आरोपियों का कोई ठोस सुराग सामने नहीं आया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

अमरोह बीट में ही खैर की अवैध कटाई का एक अन्य मामला भी सामने आया था। जंगल में छिपाकर रखी गई खैर की लकड़ी बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब ढाई लाख रुपये आंकी गई थी।
हाल ही में रामगढ़ रेंज की चौकीमन्यार बीट के अंतर्गत पंजोड़ा में वन विभाग की कार्रवाई के दौरान खैर के मोछे बरामद किए गए। इनकी कीमत करीब 43 हजार रुपये आंकी गई है।

जिला वन मंडलाधिकारी विकल्प यादव का कहना है की सबसे बड़ी समस्या कर्मचारियों के कमी की है।
रामगढ़ रेंज बहुत बड़ी और कर्मचारी कम हैं। फिर भी पूरी सतर्कता से वन क्षेत्र की निगरानी की जा रही है और उच्च अधिकारियों के समक्ष कर्मचारियों की कमी की बात रखी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed