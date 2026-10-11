फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Accused who snatched a woman's chain in Santoshgarh and fled arrested in UP.

Una News: संतोषगढ़ में महिला की चेन छीनकर भागा आरोपी यूपी से गिरफ्तार

Sun, 11 Oct 2026 01:59 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sun, 11 Oct 2026 01:59 AM IST
विज्ञापन
Accused who snatched a woman's chain in Santoshgarh and fled arrested in UP.
संतोषगढ़ (ऊना)। नगर परिषद संतोषगढ़ क्षेत्र में एक महिला के गले से सोने की चेन छीनकर भागे आरोपी को संतोषगढ पुलिस ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के शामली जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान संजय कुमार उर्फ बबलू निवासी गांव अहमदगढ़, डाकघर घिंगहाना, तहसील केहराना, जिला शामली (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है।
विज्ञापन


प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना 5 अक्तूबर 2026 की शाम संतोषगढ़-मैहतपुर वाया छतरपुर टांडा रोड पर पेश आई थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शाम के समय दो अज्ञात बाइक सवार उसकी माता जी के गले से सोने की चेन छीनकर मौके से भाग गए। अचानक हुई इस वारदात के बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। एसपी ऊना सचिन हिरेमठ ने बताया कि पुलिस चौकी संतोषगढ़ के प्रभारी एसआई राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी संजय कुमार उर्फ बबलू को उत्तर प्रदेश के शामली जिले के गांव अहमदगढ़ से गिरफ्तार किया है। मामले में जांच जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed