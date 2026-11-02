Una News: जिले में दिवाली तक बड़े स्तर शुरू होगी आलू की पटाई

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जिले में करीब 2000 हेक्टेयर भूमि पर आलू की खेती की जा रही है। मौजूदा समय में फसल लगभग 90 फीसदी तक तैयार हो चुकी है। किसान आलू के बेहतर आकार और उत्पादन के लिए खेतों में सिंचाई कर रहे हैं। दिवाली तक पटाई में तेजी आने से मंडियों में आलू की आवक भी बढ़ने की उम्मीद है।जिला के किसान प्रीतम चंद, शाम लाल, अभिषेक सिंह, रविंद्र सैनी और प्रेम चंद सहित अन्य किसानों का कहना है कि इस बार आलू की फसल धीरे-धीरे तैयार हो रही है। अभी कई खेतों में सिंचाई का काम चल रहा है। जोल और अंब के कुछ क्षेत्रों में किसानों ने पटाई शुरू कर दी है, जबकि हरोली और गगरेट में फसल को पूरी तरह तैयार होने का इंतजार है। किसानों के अनुसार दिवाली तक आलू निकालने का काम बड़े स्तर पर शुरू हो जाएगा। फसल की गुणवत्ता और मंडियों में मिलने वाले दाम पर किसानों की आमदनी निर्भर करेगी।उपनिदेशक जिला कृषि विभाग ऊना डॉ. प्रेम ठाकुर ने बताया कि कुछ क्षेत्रों में आलू की पटाई शुरू हो गई है जबकि अन्य इलाकों में किसान सिंचाई कर रहे हैं। दिवाली तक जिले में बड़े स्तर पर आलू की पटाई शुरू होने की संभावना है। आलू की मंडियों में आवक के लिहाज से दामों में उतार-चढ़ाव आता रहता है।