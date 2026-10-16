Una News: टाहलीवाल में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने पर हंगामा, विरोध के बाद आपूर्ति बहाल

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वार्ड नंबर एक में तालाब के पास लोग और पंचायत प्रतिनिधि एकत्रित हुए। विरोध के बाद बिजली आपूर्ति दोबारा बहाल कर दी गई। वहीं, विद्युत बोर्ड ने स्पष्ट किया कि स्मार्ट मीटर सरकारी निर्देशों के तहत लगाए जा रहे हैं।स्थानीय लोगों के विरोध के दौरान पंचायत प्रधान निरंजना देवी ने आरोप लगाया कि विद्युत बोर्ड लोगों पर जबरन स्मार्ट मीटर थोप रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति बंद कर लोगों पर मीटर लगवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।उन्होंने विभाग के इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि यदि लोगों की समस्याओं को अनदेखा किया गया तो विद्युत कार्यालय के बाहर धरना दिया जाएगा।विद्युत बोर्ड के एसडीओ अभिषेक चंदेल ने बताया कि विभाग की टीम स्मार्ट मीटर लगाने के लिए संबंधित वार्डों में पहुंची थी। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध जताया, जबकि कुछ लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाने का समर्थन भी किया।उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत लगाए जा रहे हैं। इनमें प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों सुविधाएं उपलब्ध होंगी।