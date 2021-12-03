फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Assets worth 71.27 lakh belonging to two drug traffickers frozen in Una; includes vehicles and land

Una News: ऊना में दो नशा तस्करों की 71.27 लाख की संपत्ति फ्रीज, वाहन और भूमि भी शामिल

Sat, 17 Oct 2026 12:00 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sat, 17 Oct 2026 12:00 AM IST
विज्ञापन
Assets worth 71.27 lakh belonging to two drug traffickers frozen in Una; includes vehicles and land
ऊना। नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए जिला पुलिस ने दो मामलों में आरोपियों की करीब 71.27 लाख रुपये की संपत्ति फ्रीज की है।
विज्ञापन

इनमें तीन मालवाहक ट्रक, कृषि भूमि, वाहन और बैंक खातों में जमा राशि शामिल है। पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर वित्तीय जांच के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
उन्होंने बताया कि पहला मामला जून 2025 में मैहतपुर थाने के तहत क्षेत्र में सामने आया। पुलिस ने आरोपी कुलविंदर गिल निवासी चढ़तगढ़ के वाहन और रिहायशी मकान से करीब 122.960 किलोग्राम भुक्की बरामद की थी।
विज्ञापन

वित्तीय जांच के दौरान आरोपी के तीन मालवाहक ट्रकों और बैंक खातों से संबंधित 5206366 रुपये की संपत्ति फ्रीज की गई। दूसरा मामला जून 2026 में सदर थाना ऊना का है। इसमें दो आरोपियों से करीब 25.30 किलोग्राम भुक्की बरामद हुई थी। जांच में बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर संतोषगढ़ निवासी बलविंद्र कुमार की संलिप्तता सामने आने पर उसे गिरफ्तार किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, उसके नाम पर करीब 2000 वर्ग मीटर कृषि भूमि, एक हल्का बाइक और बैंक खातों में जमा राशि सहित कुल 1921054 रुपये की संपत्ति फ्रीज की गई है।

पुलिस के मुताबिक, दोनों मामलों में कुल 7127,420 रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई की गई है। संबंधित मामलों को आगे की प्रक्रिया के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक के अनुसार, वर्ष 2026 में अब तक कुल 15702432 रुपये की संपत्ति फ्रीज की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed