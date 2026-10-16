Una News: डीएमयू बंद होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ीं

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रेल सेवा बंद होने का सबसे अधिक असर नौकरीपेशा लोगों और विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। दफ्तरों और शिक्षण संस्थानों तक समय पर पहुंचने के लिए यात्रियों को बसों और अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे सफर में अधिक समय लगने के साथ किराये पर होने वाला खर्च भी बढ़ गया है। रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों के मासिक बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। कम खर्च में सफर का साधन बंद होने से आम यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ रही है।रेलवे अंबाला मंडल में रेलपथ के नवीनीकरण और साहिबजादा अजीत सिंह नगर से करतोली रेलखंड पर पटरियां बिछाने से संबंधित कार्य के चलते रेलगाड़ी का संचालन बंद है। लंबे समय से सेवा बाधित रहने के कारण यात्रियों को वैकल्पिक साधनों से सफर करना पड़ रहा है।यात्रियों की मांग है कि रेलमार्ग पर काम पूरा होते ही सवारी रेलगाड़ी का संचालन बहाल किया जाए। रेलवे को सेवा दोबारा शुरू होने की स्पष्ट तारीख बतानी चाहिए, ताकि नौकरीपेशा लोग और विद्यार्थी अपने सफर की योजना बना सकें। छह महीने से रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे यात्रियों को अब यह उम्मीद है कि जल्द ही सेवा बहाल होगी और उन्हें महंगे सफर से राहत मिलेगी।