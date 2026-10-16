Una News: त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग की दबिश, अंब से भरे 16 सैंपल
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Fri, 16 Oct 2026 11:55 PM IST
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ऊना। त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने अंब क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए विभिन्न खाद्य उत्पादों के 16 सैंपल भरे हैं।
विभाग की टीम ने मिठाइयों के साथ-साथ रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले अन्य खाद्य उत्पादों के नमूने भी जांच के लिए लिए हैं। इनकी कंडाघाट स्थित प्रयोगशाला में जांच कर गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों की अनुपालना परखी जाएगी।
अभियान के दौरान खोया पेड़ा, बेसन लड्डू, काजू कतली, बर्फी और कलाकंद सहित विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के सैंपल भरे गए। इसके अलावा देसी घी, सूखा दूध और सरसों तेल के नमूने भी लिए गए हैं।
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इस मौके पर मिठाई निर्माताओं को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के दिशा निर्देश दिए गए। मिठाइयों में रंगाें का प्रयोग न करने को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए।
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विभाग की टीम ने मिठाइयों के साथ-साथ रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले अन्य खाद्य उत्पादों के नमूने भी जांच के लिए लिए हैं। इनकी कंडाघाट स्थित प्रयोगशाला में जांच कर गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों की अनुपालना परखी जाएगी।
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अभियान के दौरान खोया पेड़ा, बेसन लड्डू, काजू कतली, बर्फी और कलाकंद सहित विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के सैंपल भरे गए। इसके अलावा देसी घी, सूखा दूध और सरसों तेल के नमूने भी लिए गए हैं।
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इस मौके पर मिठाई निर्माताओं को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के दिशा निर्देश दिए गए। मिठाइयों में रंगाें का प्रयोग न करने को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए।