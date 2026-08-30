Una News: वॉलीबाल, कबड्डी, शतरंज व दौड़ में दिखाया दमखम
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sun, 30 Aug 2026 12:27 AM IST
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दौलतपुर चौक (ऊना)। राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय दौलतपुर चौक में शनिवार को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इस दौरान विद्यार्थियों को उनके जीवन, संघर्ष और खेल उपलब्धियों से परिचित करवाते हुए उनसे प्रेरणा लेने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय परिसर में वॉलीबाल, कबड्डी, शतरंज और दौड़ समेत अन्य खेल प्रतियोगिताएं करवाई गईं।
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