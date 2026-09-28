Una News: डोहक में खैर कटान मामले में डिप्टी रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड निलंबित

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निर्माणाधीन सड़क के लिए पहाड़ की कटाई के दौरान खैर के पेड़ों के कटान का मामला सामने आने के बाद वन विभाग ने जांच शुरू की थी। प्रारंभिक जांच में निर्धारित अनुमति से अधिक पेड़ों के कटान की आशंका सामने आई। इसके बाद संबंधित क्षेत्र में तैनात दोनों वन कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। मामले की जांच में अब यह अहम बिंदु है कि सड़क निर्माण के लिए खैर के कितने पेड़ों के कटान की अनुमति दी गई थी और मौके पर वास्तव में कितने पेड़ काटे गए। यदि जांच में अनुमति से अधिक पेड़ों का कटान सामने आता है तो इसकी जिम्मेदारी तय करना भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।डीएफओ ऊना विकल्प यादव ने बताया कि डोहक में खैर कटान से जुड़े मामले में संबंधित क्षेत्र में तैनात डिप्टी रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड को निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।करीब 30 खैर के पेड़ों के कथित कटान के बाद लकड़ी के निस्तारण को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जांच में कटे पेड़ों से प्राप्त लकड़ी की मात्रा, उसके कब्जे, परिवहन और निस्तारण से संबंधित रिकॉर्ड को भी खंगाला जाएगा। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि मौके से काटी गई खैर की लकड़ी कहां ले जाई गई और उसका क्या निस्तारण किया गया।क्या है मामलाबीहडू-लठियाणी सड़क के साथ लगते वन क्षेत्र में बीते शनिवार को कथित अवैध खैर कटान और जड़ पटान का मामला सामने आया है। वन विभाग की शिकायत के आधार पर पुलिस थाना बंगाणा में दो ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस के अनुसार वन परिक्षेत्र रामगढ़ (खुरवाईं) के संदीप कुमार की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि वन क्षेत्र में खैर के पेड़ों का अवैध रूप से कटान करने के साथ उनकी जड़ों की भी खोदाई/पटान किया गया।