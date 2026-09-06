Una News: दौरा छोड़ अस्पताल पहुंचे उपमुख्यमंत्री, दिखाई मानवीय संवेदना

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अस्पताल पहुंचकर उपमुख्यमंत्री ने बिन्नी मिन्हास का हालचाल जाना और चिकित्सकों से उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली। चिकित्सकों ने उनका सीटी स्कैन सहित आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण किया और बताया कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है तथा घबराने की कोई बात नहीं है। इसके बाद बिन्नी मिन्हास अस्पताल से वापस लौट आए। हादसे में उनके चालक को कोई चोट नहीं आई।उपमुख्यमंत्री करीब एक घंटे तक अस्पताल में मौजूद रहे। इस दौरान वह लगातार चिकित्सकों से बिन्नी मिन्हास के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते रहे और उनकी जांच पूरी होने तक अस्पताल में ही मौजूद रहे। दौरे और कार्यक्रमों की व्यस्तता के बीच अपने स्टाफ सदस्य के साथ खड़े रहने का यह भाव उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के संवेदनशील और मानवीय व्यक्तित्व को सामने लाता है।