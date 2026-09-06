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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Deputy Chief Minister cuts short tour to visit hospital; displays human compassion.

Una News: दौरा छोड़ अस्पताल पहुंचे उपमुख्यमंत्री, दिखाई मानवीय संवेदना

Sun, 06 Sep 2026 12:43 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sun, 06 Sep 2026 12:43 AM IST
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Deputy Chief Minister cuts short tour to visit hospital; displays human compassion.
ऊना। मुकेश अग्निहोत्री के काफिले में शामिल डीएसपी बिन्नी मिन्हास का वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलते ही उपमुख्यमंत्री ने अपना दौरा बीच में छोड़कर जिला अस्पताल का रुख किया। डीएसपी बिन्नी मिन्हास उपमुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालते हैं।
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अस्पताल पहुंचकर उपमुख्यमंत्री ने बिन्नी मिन्हास का हालचाल जाना और चिकित्सकों से उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली। चिकित्सकों ने उनका सीटी स्कैन सहित आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण किया और बताया कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है तथा घबराने की कोई बात नहीं है। इसके बाद बिन्नी मिन्हास अस्पताल से वापस लौट आए। हादसे में उनके चालक को कोई चोट नहीं आई।
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उपमुख्यमंत्री करीब एक घंटे तक अस्पताल में मौजूद रहे। इस दौरान वह लगातार चिकित्सकों से बिन्नी मिन्हास के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते रहे और उनकी जांच पूरी होने तक अस्पताल में ही मौजूद रहे। दौरे और कार्यक्रमों की व्यस्तता के बीच अपने स्टाफ सदस्य के साथ खड़े रहने का यह भाव उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के संवेदनशील और मानवीय व्यक्तित्व को सामने लाता है।
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