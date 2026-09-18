Una News: माल ढुलाई में स्थानीय ट्रक ऑपरेटरों को मिले प्राथमिकता

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सोसायटी के प्रधान पंकज दत्ता ने कहा कि सोसायटी से करीब 120 ट्रक जुड़े हैं। कई ऑपरेटरों ने बैंक से लाखों रुपये का ऋण लेकर वाहन खरीदे हैं। ऐसे में ट्रकों को नियमित काम नहीं मिलने से उनकी रोजी-रोटी के साथ बैंक की किस्तें और अन्य खर्च प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी अपनी गाड़ियों के साथ बाहरी वाहनों से भी माल ढुलाई करवा रही है जबकि स्थानीय ऑपरेटरों के ट्रक खड़े हैं। पंकज दत्ता ने कहा कि स्थानीय लोगों ने उद्योगों के लिए अपनी जमीन दी है और उद्योगों से जुड़े प्रभावों का सामना भी क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। ऐसे में माल ढुलाई के काम में स्थानीय ट्रक ऑपरेटरों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कंपनी प्रबंधन की ओर से पहले आश्वासन दिया गया था कि शुरुआती चरण में सैंपल भेजने के लिए कंपनी की गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा और सितंबर के बाद माल ढुलाई का काम सोसायटी के माध्यम से करवाया जाएगा।हिमाचल ट्रक महासंघ के प्रधान सतीश कुमार गोगी ने कहा कि ट्रक ऑपरेटर उद्योगों के विरोध में नहीं हैं। उनकी मांग केवल स्थानीय ट्रकों को माल ढुलाई का काम उपलब्ध करवाने की है ताकि ऑपरेटर अपने वाहनों की किस्तें और अन्य खर्च पूरे कर सकें।पंकज दत्ता ने कहा कि कंपनी प्रबंधन ने वीरवार 24 सितंबर तक एमडी के पहुंचने और ट्रांसपोर्ट सोसायटी के साथ बैठक करने का आश्वासन दिया है। यदि शुक्रवार 25 सितंबर तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला तो करीब 120 ट्रकों के साथ कंपनी गेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा।उधर, कंपनी प्रबंधक जगमोहन राणा ने कहा कि ट्रांसपोर्ट सोसायटी के साथ बातचीत हुई है। कंपनी के एमडी के साथ बैठक कर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वीरवार तक माल ढुलाई का कार्य बंद रहेगा।