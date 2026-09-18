Una News: वॉकाथॉन के दौरान आठ घंटे में एचआरटीसी की स्पेशल बसों ने कमाए 80 हजार

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निगम अधिकारियों के अनुसार इन बसों के संचालन से जहां वॉकाथॉन के दौरान यात्रियों को परिवहन सुविधा मिली, वहीं निगम के राजस्व में भी करीब 80 हजार रुपये की बढ़ोतरी हुई। लोकल रूटों पर संचालित इन बसों की औसत आय करीब 70 रुपये प्रति किलोमीटर रही। विज्ञापन

27 बसों ने संभाला मोर्चा वॉकाथॉन के दौरान ऊना डिपो की करीब 27 बसों को लोकल रूटों पर लगाया गया था। यातायात व्यवस्था में बदलाव के कारण सामान्य रूट प्रभावित होने के बावजूद निगम ने यात्रियों की आवाजाही बनाए रखने के लिए बसों का संचालन जारी रखा। विज्ञापन विज्ञापन

एचआरटीसी ऊना डिपो के कार्यकारी उपमंडलीय प्रबंधक राजेश जोशी ने कहा कि लोकल रूटों पर यात्रियों की सुविधा को लेकर अतिरिक्त बसों का संचालन किया गया, जिसकी करीब 80 हजार रुपये की आय दर्ज हुई है। उन्होंने बताया कि अन्य ग्रामीण रूटों पर तय समयसारिणी के अनुसार निगम की बसों का संचालन किया गया है। निगम अधिकारियों के अनुसार इन बसों के संचालन से जहां वॉकाथॉन के दौरान यात्रियों को परिवहन सुविधा मिली, वहीं निगम के राजस्व में भी करीब 80 हजार रुपये की बढ़ोतरी हुई। लोकल रूटों पर संचालित इन बसों की औसत आय करीब 70 रुपये प्रति किलोमीटर रही।27 बसों ने संभाला मोर्चा वॉकाथॉन के दौरान ऊना डिपो की करीब 27 बसों को लोकल रूटों पर लगाया गया था। यातायात व्यवस्था में बदलाव के कारण सामान्य रूट प्रभावित होने के बावजूद निगम ने यात्रियों की आवाजाही बनाए रखने के लिए बसों का संचालन जारी रखा।एचआरटीसी ऊना डिपो के कार्यकारी उपमंडलीय प्रबंधक राजेश जोशी ने कहा कि लोकल रूटों पर यात्रियों की सुविधा को लेकर अतिरिक्त बसों का संचालन किया गया, जिसकी करीब 80 हजार रुपये की आय दर्ज हुई है। उन्होंने बताया कि अन्य ग्रामीण रूटों पर तय समयसारिणी के अनुसार निगम की बसों का संचालन किया गया है।

ऊना। एंटी चिट्टा एवं पर्यावरण जागरूकता वॉकाथॉन के दौरान यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एचआरटीसी ऊना डिपो द्वारा चलाई गई स्पेशल बसों से आठ घंटे में ही निगम को करीब 80 हजार रुपये की आय हुई। वॉकाथॉन के कारण बदली यातायात व्यवस्था के बीच निगम ने करीब 27 बसों को लोकल रूटों पर दौड़ाया। इन बसों से औसतन करीब 70 रुपये प्रति किलोमीटर की आय दर्ज की गई। वॉकाथॉन के दौरान शहर में वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने के कारण निगम को कई बसों के रूट में बदलाव करना पड़ा। ऐसे में एचआरटीसी की बसों को यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बसों को वैकल्पिक मार्गों से चलाया गया। इसके साथ ही अलग-अलग स्थानों से यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए स्पेशल बसें भी लगाई गईं।