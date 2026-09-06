प्रिंसिपल पदोन्नति में 95:5 अनुपात की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Mon, 07 Sep 2026 11:07 AM IST
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गगरेट (ऊना)। हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ ने प्रिंसिपल पदोन्नति में लेक्चरर और मुख्याध्यापक कैडर के लिए निर्धारित 50:50 अनुपात बदलकर 95:5 करने की मांग की है।
संघ का कहना है कि पदोन्नति कोटा दोनों कैडर की संख्या के आधार पर तय किया जाना चाहिए। संघ के प्रदेश प्रधान अजय नेगी और प्रांतीय मुख्य मीडिया सचिव राजन शर्मा ने कहा कि प्रदेश में करीब 18 हजार लेक्चरर हैं, जबकि मुख्याध्यापक कैडर में करीब 850 अधिकारी हैं।
ऐसे में दोनों कैडर के लिए समान 50:50 अनुपात तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने सरकार से कैडर की वास्तविक संख्या के आधार पर पदोन्नति कोटा निर्धारित करने का आग्रह किया।
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संघ ने कर्मचारियों के लंबित एरियर और महंगाई भत्ते का भुगतान जल्द करने की मांग भी उठाई है। पदाधिकारियों ने बताया कि मांगों का एजेंडा तैयार कर लिया गया है।
जल्द ही प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक से मुलाकात कर मांगें रखेगा। संघ ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को बधाई दी।
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संघ का कहना है कि पदोन्नति कोटा दोनों कैडर की संख्या के आधार पर तय किया जाना चाहिए। संघ के प्रदेश प्रधान अजय नेगी और प्रांतीय मुख्य मीडिया सचिव राजन शर्मा ने कहा कि प्रदेश में करीब 18 हजार लेक्चरर हैं, जबकि मुख्याध्यापक कैडर में करीब 850 अधिकारी हैं।
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ऐसे में दोनों कैडर के लिए समान 50:50 अनुपात तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने सरकार से कैडर की वास्तविक संख्या के आधार पर पदोन्नति कोटा निर्धारित करने का आग्रह किया।
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संघ ने कर्मचारियों के लंबित एरियर और महंगाई भत्ते का भुगतान जल्द करने की मांग भी उठाई है। पदाधिकारियों ने बताया कि मांगों का एजेंडा तैयार कर लिया गया है।
जल्द ही प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक से मुलाकात कर मांगें रखेगा। संघ ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को बधाई दी।