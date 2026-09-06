Una News: फ्लाइंग ऑफिसर बनकर घर लौटे हर्षित, ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत

विज्ञापन



पंजाब के शिक्षा मंत्री एडवोकेट हरजोत सिंह बैंस भी हर्षित के घर पहुंचे और परिवार को बधाई दी। हर्षित ने प्राथमिक शिक्षा सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल, 11वीं और 12वीं कैप्टन अमोल कालिया स्कूल नयां नंगल से की। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से बीटेक किया। हर्षित ने बिना किसी कोचिंग के यह मुकाम हासिल किया। विज्ञापन

हर्षित की माता उमा राणा गृहिणी हैं, जबकि पिता राजेश राणा जर्मनी की एक कंपनी में इलेक्ट्रीशियन के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री एडवोकेट हरजोत सिंह बैंस भी हर्षित के घर पहुंचे और परिवार को बधाई दी। हर्षित ने प्राथमिक शिक्षा सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल, 11वीं और 12वीं कैप्टन अमोल कालिया स्कूल नयां नंगल से की। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से बीटेक किया। हर्षित ने बिना किसी कोचिंग के यह मुकाम हासिल किया।हर्षित की माता उमा राणा गृहिणी हैं, जबकि पिता राजेश राणा जर्मनी की एक कंपनी में इलेक्ट्रीशियन के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं।

नंगल (ऊना)। गांव रामपुर साहनी के हर्षित राणा वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनकर रविवार को घर लौटे। घर पहुंचने पर परिजनों और ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों के साथ हार पहनाकर उसका स्वागत किया। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयघोष गूंजते रहे।