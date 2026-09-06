Una News: चार साल से अधर में लटका चिंतपूर्णी-धलवाड़ी-अमलैहड़ संपर्क मार्ग

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करीब आठ किलोमीटर लंबे इस मार्ग में तीन किलोमीटर सड़क और एक पुल का निर्माण अभी बाकी है। वहीं, बन चुका हिस्सा भी बरसात और भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है।स्थानीय लोगों के अनुसार यह मार्ग बनने से धलवाड़ी से डेरा अमलैहड़ की दूरी महज आठ किलोमीटर रह जाएगी। वर्तमान में लोगों को चिंतपूर्णी वाया मुबारिकपुर करीब 20 किलोमीटर अतिरिक्त सफर करना पड़ता है। इससे समय और धन दोनों अधिक खर्च होते हैं।लोगों ने बताया कि सड़क का निर्माण वर्ष 2022 में शुरू हुआ था लेकिन 2026 खत्म होने को है और काम पूरा नहीं हो पाया है। हाल में भूस्खलन से सड़क के नीचे की मिट्टी खिसकने से कुछ हिस्सा खाई में जा गिरा है। इससे वाहनों की आवाजाही भी जोखिम भरी हो गई है।स्थानीय अनिल, अनमोल, शिव कुमार और संदीप कुमार ने बताया कि विधायक को कई बार समस्या से अवगत करवाया जा चुका है लेकिन समाधान नहीं हुआ। उन्होंने लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह से विभाग को जल्द निर्माण पूरा करवाने के निर्देश देने की मांग की है।