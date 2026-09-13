Una News: भक्ति और सद्मार्ग पर चलने का दिया संदेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Mon, 14 Sep 2026 06:13 AM IST
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दौलतपुर चौक (ऊना)। भद्रकाली में आयोजित श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ शुभारंभ हुआ। कथा के पहले दिन कथा व्यास कृष्ण कन्हैया जोशी (पक्का भरो वाले) ने श्रद्धालुओं को श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण करवाया। उन्होंने श्रीमद्भागवत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धालुओं को भगवान की भक्ति और सद्मार्ग पर चलने का संदेश दिया। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा। कथा के समापन पर आरती की गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक भाग लिया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। संवाद
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