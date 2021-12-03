Una News: वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल में खिलाड़ियों ने बहाया पसीना

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

भारतीय कुराश संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि कपूर के नेतृत्व में आयोजित ट्रायल में देश के 17 राज्यों से पहुंचे महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा और दमखम दिखाया।चयन ट्रायल का आयोजन आगामी नवंबर माह के पहले सप्ताह में कजाखस्तान के अस्ताना में होने वाली वर्ल्ड कुराश चैंपियनशिप को ध्यान में रखते हुए किया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भारतीय टीम में जगह बनाने का मौका दिया जा रहा है।ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों ने अपनी तकनीक, फिटनेस और खेल कौशल का प्रदर्शन किया। संघ की ओर से चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष रखने पर विशेष जोर दिया गया।राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि कपूर ने खिलाड़ियों को अनुशासन और खेल भावना के साथ प्रदर्शन करने के निर्देश दिए तथा चयनित खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की बात कही। कपूर ने बताया कि ओपन नेशनल सिलेक्शन ट्रायल में देशभर के प्रतिभावान खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ियों के प्रदर्शन का बारीकी से आकलन किया जा रहा है।