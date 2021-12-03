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Una News: भरवाईं में 2.77 ग्राम चिट्टे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

Thu, 08 Oct 2026 01:09 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Thu, 08 Oct 2026 01:09 AM IST
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Accused arrested in Bharwain with 2.77 grams of 'Chitta'
भरवाईं (ऊना)। चिंतपूर्णी पुलिस ने भरवाईं में एक व्यक्ति को 2.77 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अनुज भारद्वाज निवासी करियाडा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, छह अक्तूबर की शाम एएसआई अनुज कुमार, जांच अधिकारी पुलिस थाना चिंतपूर्णी की अगुवाई में टीम गश्त पर थी। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर शिव मंदिर भरवाईं के पास खड़े एक व्यक्ति की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 2.77 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने आमजन से नशे के खिलाफ अभियान में सहयोग करने की अपील की है।
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