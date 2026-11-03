Una News: क्षेत्रीय अस्पताल में स्थापित होगी हाईटेक सीटी स्कैन मशीन

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क्षेत्रीय अस्पताल ऊना जिले का प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान है। यहां प्रतिदिन औसतन 500 मरीज ओपीडी में उपचार के लिए पहुंचते हैं। अस्पताल में जिले के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा आसपास के इलाकों से भी मरीज इलाज करवाने आते हैं। पुरानी मशीन के स्थान पर नई तकनीक की मशीन स्थापित करने की योजना से अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।सीटी स्कैन के माध्यम से शरीर के आंतरिक अंगों की विस्तृत तस्वीरें लेकर विभिन्न बीमारियों और चोटों की पहचान करने में मदद मिलती है। विशेष रूप से सिर, छाती, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों की जांच में सीटी स्कैन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान में क्रस्ना लैब के माध्यम से 16 स्लाइस की सीटी स्कैन मशीन स्थापित है। 128 स्लाइस की मशीन में शरीर के हिस्सों की अधिक विस्तृत छवियां तैयार करने की क्षमता होती है। इससे चिकित्सकों को जांच रिपोर्ट के आधार पर बीमारी की पहचान करने में सुविधा मिल सकती है।क्षेत्रीय अस्पताल में आधुनिक सीटी स्कैन मशीन स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे मरीजाें को काफी राहत मिलेगी।-डॉ. संजय मनकोटिया, चिकित्सा अधीक्षक क्षेत्रीय अस्पताल ऊना