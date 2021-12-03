Una News: दीवार निर्माण के विवाद में 85 वर्षीय बुजुर्ग को धक्का देकर गिराया

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शिकायतकर्ता मधुबाला ने पुलिस को बताया कि उनके पड़ोसी मकान के आगे दीवार का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने दीवार को थोड़ा पीछे हटाकर बनाने का अनुरोध किया तो विवाद शुरू हो गया। इस दौरान पंचायत प्रधान, उपप्रधान और पंच भी मौके पर पहुंचे और निर्माण रोकने का प्रयास किया लेकिन बात नहीं बनी।मधुबाला का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाली महिला ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की तथा उन्हें जमीन पर गिरा दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे उनके 85 वर्षीय ससुर सुखदयाल सिंह को भी महिला ने धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिरकर घायल हो गए। घटना के समय महिला का बेटा हर्ष भी मौके पर मौजूद था। परिजन घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए सिविल अस्पताल अंब ले गए, जहां उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। घटना में उनकी बाजू और टांग में गंभीर चोटें आई हैं।एसडीपीओ अंब अनिल पटियाल ने बताया कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।