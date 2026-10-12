Una News: ट्रिपल आईटी में 68 विद्यार्थियों ने समझी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका

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तकनीकी शिक्षा और करियर विकल्पों से हुए रूबरूसंवाद न्यूज एजेंसीऊना। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (ट्रिपल आईटी) ऊना में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर के 68 विद्यार्थियों और चार संकाय सदस्यों के लिए आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च तकनीकी शिक्षा, करियर के विकल्पों और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों से परिचित करवाना रहा।पहले सत्र में डॉ. निष्ठा हुड्डा ने विद्यार्थियों को संस्थान की जानकारी देने के साथ बारहवीं कक्षा के बाद उपलब्ध करियर विकल्पों पर मार्गदर्शन किया। उन्होंने दैनिक जीवन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की बढ़ती भूमिका पर भी चर्चा की। इसके बाद विद्यार्थियों ने संस्थान की भौतिकी और रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं का दौरा किया। यहां उन्होंने विभिन्न प्रयोगों और विद्यार्थियों की ओर से तैयार परियोजनाओं को देखा तथा व्यावहारिक शिक्षा के बारे में जाना।विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के अवसर पर संस्थान के एस्ट्रल एस्ट्रोनॉमी क्लब ने अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान पर सत्र आयोजित किया। इसमें विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान और खगोल विज्ञान की बुनियादी अवधारणाओं से परिचित करवाया गया। इससे उन्हें ब्रह्मांड के बारे में अपनी जिज्ञासा बढ़ाने और वैज्ञानिक खोज की संभावनाओं को समझने का अवसर मिला।यह कार्यक्रम ट्रिपल आईटी ऊना की आउटरीच कार्यक्रम टीम ने फैकल्टी समन्वयक डॉ. शोनल चौकसी के मार्गदर्शन और छात्र स्वयंसेवकों के सहयोग से आयोजित किया। संस्थान के निदेशक प्रो. मनीष गौर और कुलसचिव डॉ. रवि सैनी का भी इस पहल को प्रोत्साहन और संस्थागत सहयोग मिला।