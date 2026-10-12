Una News: हरिद्वार-अंब अंदौरा ट्रेन 58 मिनट देरी से पहुंची ऊना

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संवाद न्यूज एजेंसीऊना। हरिद्वार से अंब अंदौरा के बीच चलने वाली ट्रेन रविवार को 58 मिनट देरी से ऊना रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन के पहुंचने का निर्धारित समय दोपहर 12:30 बजे है, लेकिन यह दोपहर 1:28 बजे स्टेशन पहुंची। ट्रेन के निर्धारित समय से करीब एक घंटा देरी से पहुंचने के कारण यात्रियों को इंतजार करना पड़ा। रविवार को ऊना रेलवे स्टेशन पर अन्य ट्रेनें भी देरी से पहुंचीं। वंदे भारत एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 15 मिनट और गुजरात के गांधीनगर से दौलतपुर चौक के बीच चलने वाली ट्रेन 21 मिनट देरी से पहुंची।वंदे भारत एक्सप्रेस के ऊना रेलवे स्टेशन पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 10:36 बजे है, लेकिन रविवार को यह ट्रेन सुबह 10:51 बजे पहुंची। वहीं, गांधीनगर से दौलतपुर चौक के बीच चलने वाली ट्रेन के स्टेशन पहुंचने का समय सुबह 11:23 बजे निर्धारित है, यह ट्रेन सुबह 11:44 बजे पहुंची।रविवार को तीनों ट्रेनों के देरी से पहुंचने के कारण यात्रियों को निर्धारित समय से अधिक इंतजार करना पड़ा। बता दें कि शनिवार को भी करीब चार ट्रेन अपने निर्धारित समय से देरी से पहुंची थी।