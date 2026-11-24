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श्रद्धालुओं की अधिक संख्या के बावजूद मंदिर प्रशासन की ओर से दर्शन व्यवस्था सुचारु बनाए रखी गई। मंदिर कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से दर्शन करवाने में अपनी जिम्मेदारी निभाई। वहीं, मंदिर के पुजारियों ने भी भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं को आगे बढ़ाने में सहयोग किया। विज्ञापन

मंदिर प्रशासन और पुजारियों के आपसी तालमेल के चलते श्रद्धालुओं को दर्शन करने में सुविधा मिली। दिनभर मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा और श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए माता रानी के दरबार में पहुंचते रहे। मंदिर अधिकारी संजीव प्रभाकर का कहना है कि गुरु नानक देव की जयंती पर अवकाश होने के चलते मां चिंतपूर्णी के दरबार में 15 हजार श्रद्धालुओं ने दर्शन करने पहुंचे। श्रद्धालुओं की अधिक संख्या के बावजूद मंदिर प्रशासन की ओर से दर्शन व्यवस्था सुचारु बनाए रखी गई। मंदिर कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से दर्शन करवाने में अपनी जिम्मेदारी निभाई। वहीं, मंदिर के पुजारियों ने भी भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं को आगे बढ़ाने में सहयोग किया।मंदिर प्रशासन और पुजारियों के आपसी तालमेल के चलते श्रद्धालुओं को दर्शन करने में सुविधा मिली। दिनभर मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा और श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए माता रानी के दरबार में पहुंचते रहे। मंदिर अधिकारी संजीव प्रभाकर का कहना है कि गुरु नानक देव की जयंती पर अवकाश होने के चलते मां चिंतपूर्णी के दरबार में 15 हजार श्रद्धालुओं ने दर्शन करने पहुंचे।

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भरवाईं (ऊना)। गुरु नानक देव की जयंती के उपलक्ष्य में मंगलवार को अवकाश होने के चलते मां चिंतपूर्णी के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही पंजाब, हिमाचल सहित अन्य क्षेत्रों से 15 हजार श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचे। दिनभर मंदिर परिसर में भक्तों की चहल-पहल बनी रही। श्रद्धालुओं ने कतारों में लगकर मां के दरबार में शीश नवाया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।