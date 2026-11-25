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बादाम के दाम पहले 1200 रुपये प्रति किलो थे, जो अब घटकर 1050 रुपये प्रति किलो हो गए हैं। इस तरह बादाम में 150 रुपये की कमी आई है। वहीं, किशमिश के दाम 500 रुपये से बढ़कर 550 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। कागजी अखरोट 1800 रुपये प्रति किलो पर बिक रहा है। सामान्य अखरोट 450 रुपये प्रति किलो और पिस्ता 1900 रुपये प्रति किलो उपलब्ध है। खजूर के दामों में भी 210 रुपये से बढ़कर 220 रुपये तक का उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया है। मखाना के दाम 1100 रुपये से घटकर 1000 रुपये प्रति किलो बताए जा रहे हैं। काजू 1080 रुपये प्रति किलो में मिल रहा है, जबकि इसकी 250 ग्राम की पैकिंग 250 रुपये में उपलब्ध है।विक्रेताओं की रायऊना ड्राई फ्रूट विक्रेता रविन्द्र शर्मा ने बताया कि सर्दियों से पहले ही सूखे मेवों के भाव बदल रहे हैं। कुछ किस्मों के दाम कम हुए हैं, जबकि कुछ के भाव में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि सर्दियों में सूखे मेवों की मांग बढ़ने की संभावना रहती है। ऊना विक्रेता पवन कुमार शर्मा ने भी दामों में अलग-अलग स्तर पर बदलाव की बात कही। उन्होंने बताया कि बादाम और काजू जैसे मेवों में ग्राहकों को राहत मिली है। किशमिश के भाव बढ़े हैं, और 250 ग्राम की पैकिंग ग्राहकों के लिए एक अच्छा विकल्प है।ग्राहकों की प्रतिक्रियाअमरीक कौर ने बताया कि सर्दियों में घरों में ड्राई फ्रूट का उपयोग बढ़ जाता है। बच्चों और परिवार के लिए बादाम, काजू और अखरोट खरीदना आवश्यक होता है। बादाम के दामों में कमी आना उनके लिए राहत की बात है। हालांकि, अन्य मेवों के बढ़ते दाम घरेलू बजट पर असर डाल रहे हैं।भविष्य की उम्मीदेंग्राहकों की नजर अब इस बात पर है कि सर्दियों में मांग बढ़ने पर दामों में कितना बदलाव आता है। भावना ठाकुर ने उम्मीद जताई कि यदि आने वाले दिनों में दामों में और कमी आती है। इससे आम परिवारों को काफी राहत मिलेगी। विक्रेता भी सर्दियों में सूखे मेवों की मांग बढ़ने की संभावना देख रहे हैं। ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं।