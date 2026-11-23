हिमाचल में नशे के सेवन और तस्करी में लिप्त करीब 12 हजार लोग चिह्नित किए गए हैं। राज्य स्तरीय एनकोर्ड (नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर) की बैठक में सामने आए इस आंकड़े के बाद अब नशे की गिरफ्त में आए लोगों को काउंसलिंग, उपचार और पुनर्वास से जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए पंचायत से जिला अस्पताल तक व्यवस्था बनाई जा रही है। वहीं, तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई और नशे के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी तेज करने का भी फैसला लिया गया है। पुलिस ने अन्य विभागों के सहयोग से पंचायतों को रेड, येलो और ग्रीन श्रेणियों में बांटकर नशे के सेवन और तस्करी से जुड़े लोगों की पहचान की है।

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