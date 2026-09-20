Solan News: शिक्षकों की कमी से रामशहर स्कूल में विज्ञान की पढ़ाई ठप

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वर्ष 2025 में 11वीं में प्रवेश लेने वाले सभी 9 छात्रों ने मजबूरी में छोड़ा स्कूलछात्रों को दूसरे विद्यालयों का करना पड़ रहा रुखसंवाद न्यूज एजेंसीनालागढ़ (सोलन)। नालागढ़ के पहाड़ी क्षेत्र रामशहर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान विषय के प्राध्यापक नहीं हैं। शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों को अन्य स्कूलों में जाना पड़ रहा है। वर्ष 2025 में नौ विज्ञान छात्रों को शिक्षक न होने के कारण मजबूरन दूसरे विद्यालयों में स्थानांतरण लेना पड़ा।विद्यालय को वर्ष 1996 में जमा दो का दर्जा मिला था। तब से कला, वाणिज्य और विज्ञान तीनों संकायों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही थी। अप्रैल 2025 में विज्ञान के सभी प्राध्यापक स्थानांतरित हो गए। उनके स्थान पर नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है। इससे विद्यार्थियों को दिग्गल, नंड, मित्तियां और नालागढ़ के दूर-दराज के स्कूलों में जाना पड़ रहा है। स्कूल में केवल विज्ञान ही नहीं, अन्य विषयों और प्रशासनिक पदों की भी भारी कमी है। वाणिज्य संकाय में स्वीकृत दो पदों में से एक पद खाली है। शारीरिक शिक्षा के लिए कोई डीपीई या पीईटी नहीं है। कला अध्यापक का पद भी पिछले दो वर्षों से रिक्त है। कनिष्ठ सहायक का पद लंबे समय से खाली है और वरिष्ठ सहायक जून 2026 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं।मुद्दा बैठक में उठापूर्व कांग्रेस जिला महासचिव नारायण दत्त शास्त्री ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने 31 जुलाई 2026 को जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक में इसे प्रमुखता से रखा। यह बैठक स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में हुई थी। शास्त्री ने सरकार से स्कूल में विज्ञान की कक्षाएं तुरंत फिर से शुरू करने का आग्रह किया है।सरकार पर अनदेखी का आरोपभाजपा मंडल अध्यक्ष कुलभूषण ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से रिक्त पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोग इसके लिए प्रदर्शन भी कर चुके हैं। यह पहाड़ी क्षेत्र का सबसे पुराना विद्यालय है। कुलभूषण ने सरकार से सभी खाली पदों को जल्द भरने की मांग की है।