Solan News: क्षेत्रीय अस्पताल में दो सप्ताह में सर्पदंश के कारण 15 मरीज एडमिट, एक रेफर

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अस्पताल में रोजाना पहुंच रहा एक मरीज, प्रशासन अलर्टडॉक्टर लोगों को घास में ध्यान से चलने की दे रहे सलाहसंवाद न्यूज एजेंसी: सोलन। जिले में सर्पदंश मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दो सप्ताह में क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में करीब 15 मरीजों को सांप के काटने के बाद दाखिल किया गया है। वहीं इनमें से एक गंभीर मरीज को अस्पताल से रेफर भी किया गया है। सोलन अस्पताल में सांप के काटने के अधिकतर मामले जिले के ग्रामीण क्षेत्रों और सिरमौर के राजगढ़ से आ रहे हैं। अस्पताल में रोजाना एक से दो मरीज सांप के काटने के आ रहे है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन भी अलर्ट हो गया है।जुलाई से जिले में सांप के काटने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही रही है। पिछले दो माह में अस्पताल में करीब 70 मरीज सांप के काटने के बाद अस्पताल में आकर दाखिल हुए थे। वहीं इस माह भी अब तक करीब 19 मरीजों को अस्पताल में दाखिल किया गया है। इसे देखते हुए प्रशासन की ओर से एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन का भंडार अग्रिम में ही मंगवाया जा रहा है, ताकि आपातस्थिति में आने वाले मरीजों को वैक्सीन के लिए भटकना न पड़े।उधर, क्षेत्रीय अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश पंवार ने बताया कि अस्पताल में रोजाना एक से दो मरीज सांप के काटने के बाद पहुंच रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों की ओर से हर मरीज का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। अस्पताल पहुंच रहे मरीज को एक से दो दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा जा रहा है। साथ ही समय-समय पर उनके स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है। कुछ आपात स्थिति में मरीजों को बड़े अस्पतालों के लिए रेफर करना पड़ रहा है।