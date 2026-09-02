Solan News: डांगरी-पाटी स्कूल की खस्ता हालत को लेकर उपायुक्त से मिले ग्रामीण

संवाद न्यूज एजेंसीसोलन। डांगरी-पाटी स्कूल की खस्ताहाल स्थिति को लेकर बुधवार को एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त मनमोहन शर्मा से मिला। उन्होंने स्कूल की समस्याओं के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। यह समस्या वर्ष 2023 से चली आ रही है। प्रतिनिधिमंडल में डांगरी पंचायत के प्रधान भूपेंद्र ठाकुर, बीडीसी सदस्य, वार्ड सदस्य और स्कूल प्रभारी अर्पण सहित गांव के अन्य लोग भी मौजूद रहे। पंचायत प्रधान भूपेंद्र ठाकुर ने बताया कि स्कूल की छत से बारिश का पानी टपकता है। इससे भवन की हालत लगातार खराब हो रही है। ग्रामीणों और अभिभावकों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। प्रधान ने बच्चों की सुरक्षा को सबसे महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि खराब भवन के कारण कभी भी परेशानी खड़ी हो सकती है।प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त मनमोहन शर्मा के समक्ष स्कूल की पूरी स्थिति रखी। उन्होंने जल्द-से-जल्द आवश्यक मरम्मत की मांग की। उचित व्यवस्था करवाने पर भी जोर दिया गया। ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन उनकी समस्या को गंभीरता से लेगा। वे स्कूल भवन की हालत सुधारने के लिए प्रभावी कदम उठाएगा। उधर, उपायुक्त ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही इस पर आवश्यक कार्रवाई के लिए विभाग को आदेश जारी करेंगे।